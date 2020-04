Augen zu und durch

Axel Heimken/dpa »Deutschland, mein Herz in Flammen«: Till Lindemann, Herr der Fliegen und Frauenfeinde

In der Schule lernen wir: Kafka war kein Käfer. Die Verwandlung der Erzählstimme ist eine Allegorie, fürs innere und äußere Erleben. Es gehört zur aufgeklärten Kultur, zwischen einem Ich-Erzähler bzw. einem lyrischen Ich und dem Autor zu unterscheiden. In den Graubereichen spielt sich nicht zuletzt die Freiheit der Kunst ab. Diktatorische Regime indes haben immer wieder versucht, diese Unterscheidung bewusst zu ignorieren, um Maßnahmen der Zensur durchzusetzen und Autoren zu drangsalieren. Tatsächlich schlägt die Aufklärung, wie unter anderem bei Adorno und Horkheimer nachzulesen ist, regelmäßig in einen Mythos um, nicht zuletzt in der Kulturindustrie als Massenbetrug, zu dem es gehört, Menschenfeindliches als ironisches Spiel zu verkaufen. Der Umschlagpunkt aber ist immer neu zu bestimmen, im Einzelfall zu prüfen.

Till Lindemann ist ein gutes Beispiel. Der Mann hat zunächst einmal ein gutes Gespür für Pointen. »Ich liebe die Musik / Doch leise soll sie sein«, lautet ein Zweizeiler in seinem neuen Poesiealbum, das den Titel »100 Gedichte« trägt. Dass ausgerechnet ein Sänger, der durch martialische Bühnenauftritte und markantes Krächzgebrüll bekannt geworden ist, eigentlich nur leise Töne anstimmen möchte, ist durchaus komisch. Immerhin besteht der Stil seiner Band Rammstein vor allem in einem pathetischen Gemisch aus Gitarrenkrach und Keyboardmoll, aus Feuersymbolik und allerlei Explosivem. Lindemann ist dabei der Horrorclown, der die schlimmsten Alpträume musikalisch und textlich verarbeitet und sich als gefeierter Rabauke darauf versteht, immer mal wieder ein Tabu zu brechen, mit wahlweise sexistischen Gesten oder vermeintlich oder tatsächlich deutschnationalistischen Liedzeilen. Insbesondere Pop lebt vom Spiel des Zweideutigen, und Rammstein beherrscht diese Provokation, jedenfalls nach Meinung der vielen Fans auch im Feuilleton, die sich an folgenden Rumpelzeilen nicht wirklich stören: »Deutschland, mein Herz in Flammen / Will dich lieben und verdammen / Deutschland, dein Atem kalt / So jung, und doch so alt / Deutschland!« Interessant werden diese so banalen wie wirren Verse, die einem Reimautomaten entsprungen scheinen, dann im Zusammenspiel mit der für Rammstein typischen Gewaltoptik im Video, das mit altdeutschen Schriftzügen und Leni-Riefenstahl-Schnipseln aufgemotzt wird.

Natürlich gibt es auch einen Song, in dem Lindemann rechtes Gedankengut weit von sich weist, selbst wenn er mit faschistoider Ästhetik zum Millionär wurde: »Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, / Doch sehe ich dann nach unten weg, / Da schlägt es links«. Diese bewusst inszenierten Widersprüche sind sozusagen der Glutkern des Erfolgsrezepts, das nun auch für gute Verkäufe der Lindemann-Lyrik sorgen soll. Selbstverständlich würde niemand die Strophen des bösen Bänkelsängers besprechen, wenn er nicht der Kopf der weltweit erfolgreichsten Deutschrockband wäre. Der Weg von Song-Lyrics zu einer Lyrik, die in irgendeiner Weise etwas mehr Kunstfertigkeit aufweist als eine Kopie altbekannter Versmuster, ist eben dann doch länger, als der Rammstein-Sänger offenbar vermutet.

Viele Strophen im neuen Lindemann-Band lesen sich, als würden sie demnächst ins Mikro geschrien und mit Pyrotechnik begleitet werden: »Warte warte hab dich gerne / Schenk dir Herz und Gold und Sterne / Ein Feuer hinter Rippen brennt / Das man in Einfalt Liebe nennt.« Einfältig sind hier vor allem Sprache und Bilder, aber das wäre nicht weiter schlimm, wenn Lindemann sich nicht ständig in seiner rohen und frauenfeindlichen Sexualität suhlte, wenn er nicht von einem Beischlaf träumte, der ihm offenbar besonders Spaß macht, weil er ohne Zustimmung der Frau vollzogen wird: »Ich schlafe gerne mit dir wenn du schläfst / Wenn du dich überhaupt nicht regst / Mund ist offen / Augen zu / Der ganze Körper ist in Ruhe / Kann dich überall anfassen / Kann mich völlig gehen lassen«. Und weil derlei Rabiatberührungen nicht möglich sind, ohne dass das Objekt der Begierde aufwacht, wird der kriminelle Akt auch noch erklärt: »Etwas Rohypnol im Wein (etwas Rohypnol ins Glas) / Kannst dich gar nicht mehr bewegen / Und du schläfst / Es ist ein Segen«. Eine Vergewaltigungsphantasie, wie sie im Buche steht.

In Alexander Gorkows Vorwort des Gedichtbandes wird von »Rohmaterial« des Autors gesprochen und die befürchtete Kritik mit einem kleinen Sprachspiel süffisant abgetan: »Andere werden sagen, es ist vor allem rohes Material.« Lindemanns sprachliches Material ist viel mehr als nur roh. Es fehlt im Grunde alles, was diese Zeilen zur Literatur machen könnten. Daher ist es auch nicht als solche zu behandeln, und so wird aus Literaturkritik notgedrungen Ideologiekritik. Was wahrscheinlich sogar zum Provokationsprogramm des Autors gehört, der die immergleiche Leier des ewig geilen Bocks vorträgt: »Wenn ich lecke ihre Beine / Und nicht schlucke / Zieht die Spucke / Eine Spur wie Schnecke / Zieht Fäden fette / Etwas Knabentau läuft heim / Mit dem Speichel / Um die Wette / Wenn ich ihre Beine lecke / Atme pur die Dämpfe ein / Will jetzt nicht / Woanders sein.«

Es braucht keine tiefschürfende Analyse, um den Gehalt dieser Machodichtung zu erfassen, die im Popkosmos auch als Handlungsanweisung für Fans gelesen werden darf. Der Hinweis, es handele sich hier um ein lyrisches Ich, das keineswegs mit dem Autor verwechselt werden dürfe, hier würde »nur« eine Rolle durchgespielt, mit größtmöglicher Provokation »inszeniert«, die gesellschaftlichen Verhältnisse mit starker Affirmation ironisiert oder gar kritisiert, die Freiheit der Kunst ausgelebt oder die gesamte Gewaltgeschichte in der Literatur aufgesogen, alle diese Erklärversuche sind letzten Endes nur Ausreden. Denn im Kern handelt es sich um frauenfeindliches Geschmiere, das schwer zu ertragen ist.