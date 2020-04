Rumänien: Landarbeiter dürfen ausreisen

Bukarest. Rumänien erlaubt Landarbeitern trotz der Coronakrise die Ausreise mit dem Flugzeug. Das teilte Innenminister Marcel Vela am Sonnabend mit. Die Ausnahmegenehmigung dürfte insbesondere die Situation deutscher Agrarbetriebe, vor allem von Spargelbauern, erleichtern. Deren Saisonkräfte kamen bisher zum großen Teil aus Rumänien. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich am Donnerstag geeinigt, im April und Mai je 40.000 ausländische Landarbeiter in die BRD einfliegen zu lassen. (dpa/jW)