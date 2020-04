Proteste gegen Regierung in Bolivien

La Paz. Während die Quarantäne in Bolivien bis zum 15. April verlängert wurde, gab es am Sonnabend erneut Proteste gegen das Krisenmanagement der De-facto-Regierung. Im Internet zirkulierten Videos aus der Stadt Santa Cruz, wo es trotz strenger Ausgangssperre zu Demonstrationen gekommen war. Die Bewohner forderten eine effektive Regierungspolitik, die den Grundbedürfnissen der ärmsten Menschen gerecht wird, wie Telesur berichtete. Seit den ersten Coronamaßnahmen am 22. März gab es bereits in verschiedenen Städten Proteste trotz Ausgangssperre. (jW)