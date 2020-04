Ecuador: Vizepräsident zu Leichen in Straßen

Quito. Nachdem in Ecuador Dutzende Covid-19-Tote nicht abgeholt wurden, hat sich Vizepräsident Otto Sonnenholzner für das Versagen der Behörden entschuldigt. »Wir haben Bilder gesehen, die es niemals hätte geben dürfen«, erklärte er in einer am Sonnabend von lokalen Medien veröffentlichten Stellungnahme. Die Bewohner der am schwersten von der Pandemie betroffenen Hafenstadt Guayaquil hatten Videos im Internet veröffentlicht, auf denen zahlreiche Leichen auf den Straßen zu sehen waren. Armee und Polizei bargen schließlich mindestens 150 Leichen aus Häusern und von Straßen. (AFP/jW)