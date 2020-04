Iran plant Lockerung von Coronavorschriften

Teheran. Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Rohani die strengen Pandemievorschriften im Land leicht lockern. Vom kommenden Sonnabend an sollen einige Geschäfte in den Provinzen unter besonders strengen hygienischen Auflagen wieder geöffnet werden, wie der Präsident am Sonntag bekanntgab. Außerdem sollen vom 11. April an zwei Drittel der Beamten – bis jetzt ist es nur ein Drittel – zwischen sieben und 14 Uhr wieder zur Arbeit gehen dürfen. Der iranische Coronakrisenstab werde kommenden Sonntag über weitere Maßnahmen beraten, sagte Rohani dem Webportal des Präsidialamts zufolge. Im Iran schwächt sich nach offiziellen Angaben der Anstieg bei den Coronainfektionen seit fünf Tagen ab. (dpa/jW)