Auslandsmedienberichte über Russland untersuchen

Moskau. Das russische Parlament will die Berichterstattung von Auslandsmedien über den Umgang Moskaus mit der Coronapandemie untersuchen lassen. Die Deutsche Welle, der Auslandssender der BRD, habe falsche Nachrichten über das russische Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus verbreitet, sagte Wassili Piskarjow, der eine entsprechende Untersuchungskommission in der Staatsduma leitet. Andere Medien wie der US-Sender Radio Liberty oder das Portal Meduza würden etwa Falschnachrichten über fehlende Beatmungsgeräte zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Russland verbreiten, hieß es. (dpa/jW)