Großbritannien: Labour hat neuen Chef gewählt

London. Die britische Labour-Partei hat am Sonnabend ihren bisherigen »brexitpolitischen« Sprecher Keir Starmer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der ehemalige Staatsanwalt siegte in einem Mitgliederentscheid über die Parteilinke Rebecca Long-Bailey, wie die Oppositionspartei am Sonnabend mitteilte. Der 57jährige tritt die Nachfolge von Jeremy Corbyn an. In seiner Antrittsrede bezeichnete es Starmer als »die Ehre und das Privileg meines Lebens«, Labour künftig zu führen. Er wolle die unter dem »Sozialisten« Corbyn tief gespaltene Partei wieder vereinen. (AFP/jW)