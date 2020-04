Griechenland riegelt zweites Lager ab

Athen. Das Coronavirus hat das zweite Flüchtlingslager in Griechenland erreicht. Der Krisenstab in Athen stellte das Camp von Malakasa rund 45 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt für zwei Wochen unter Quarantäne, wie Migrationsminister Notis Mitarakis am Sonntag im Staatsradio mitteilte. Dort leben etwa 1.800 Menschen. Demnach wurde ein 53 Jahre alter Afghane positiv auf das Virus getestet. Seit vergangener Woche ist bereits das Lager von Ritsona rund 75 Kilometer nördlich von Athen isoliert, in dem rund 3.000 Menschen sind. In griechischen Lagern leben laut Mitarakis insgesamt rund 100.000 Menschen, etwa 40.000 davon auf den Inseln im Osten der Ägäis. In allen Lagern gelten bereits seit Wochen strikte Ausgangsbeschränkungen. Es seien spezielle Container mit Isolierstationen eingerichtet worden, versicherte der Minister. (dpa/jW)