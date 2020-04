Konfliktberatung telefonisch und digital

Berlin. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg will den Zugang zum legalen Schwangerschaftsabbruch auch während der Coronakrise sicherstellen und unterstützt Frauen in seiner Berliner Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle nun auch telefonisch und digital. »Die Selbstbestimmung des einzelnen soll zu keiner Zeit eingeschränkt werden«, erklärte dazu am Donnerstag Andrea Käthner-Isemeyer, Abteilungsleiterin für Soziales. Die Beratungsstelle ist telefonisch unter 0 30 / 4 41 79 92 erreichbar, per E-Mail unter info@schwangerschaftskonflikt-berlin.de.(jW)