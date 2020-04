Chinesische Währung unter Druck

Beijing. Die Aussicht auf eine längere Krise in den USA drückt die chinesische Währung. Ein Dollar kostete mit 7,1283 Yuan am Donnerstag zeitweise 0,4 Prozent mehr und so viel wie seit fast einem halben Jahr nicht mehr. In China wird zwar die Produktion wieder hochgefahren, doch der Konsum ist weltweit eingebrochen. (Reuters/jW)