Brüssel. Die EU-Kommission schlägt ein »neues Solidaritätsinstrument« mit dem Namen »Sure« vor, um Menschen etwa über Kurzarbeit zu unterstützen. Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag in Brüssel mit. Die dafür nötigen Kredite an bedürftige Länder sollen durch Garantien der Mitgliedstaaten in Höhe von rund 25 Milliarden Euro ermöglicht werden. (AFP/jW)