Uganda: Übergriffe bei Ausgangssperre

Kampala. Brutale Übergriffe von Polizei und Armee bei der Umsetzung der Restriktionen im Kampf gegen das Coronavirus führen in Afrika zunehmend zu Beschwerden von Menschenrechtsorganisationen. »Die Sicherheitskräfte haben exzessive Gewalt angewandt, inklusive Schlägen, Schüssen und willkürlichem Arrest von Menschen überall im Lande«, kritisierte am Donnerstag die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch in Uganda. Auch in Südafrika mehren sich Berichte zu Übergriffen der Einsatzkräfte. (dpa/jW)