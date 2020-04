Erster Covid-19-Toter in indischem Slum

Mumbai. Ein Bewohner aus einem der größten Slums der Welt ist in Indien nachweislich am neuartigen Coronavirus gestorben. Nun fürchten lokale Behörden, dass sich das Virus dort rasch ausbreiten wird. Der 56jährige aus dem Dharavi-Slum in der indischen Millionenmetropole Mumbai war kurz vor seinem Tod am Mittwoch abend als erster Mensch in seinem Slum positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, sagte ein Behördenmitarbeiter gegenüber der Deutschen Presseagentur. Im Dharavi-Slum leben geschätzt bis zu einer Million Menschen in extremer Enge auf fünf Quadratkilometern. (dpa/jW)