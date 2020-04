Tschechien verlängert Grenzkontrollen

Prag. Tschechien verlängert die Mitte März wegen der Coronaviruspandemie eingeführten Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich zunächst bis zum 24. April. Das hat das Kabinett in Prag beschlossen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Das Innenministerium erhält dafür zusätzliche Mittel in Höhe von umgerechnet rund 655.000 Euro. Das weitgehende Einreiseverbot für Ausländer und das Ausreiseverbot für tschechische Staatsbürger war bereits zuvor bis Ostersonntag, den 12.4., verlängert worden. Ausnahmen gelten für Lastwagenfahrer und zum Beispiel für Berufspendler, die im Gesundheitswesen arbeiten. (dpa/jW)