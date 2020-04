Arbeitsfreie Zeit in Russland verlängert

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Kampf gegen die Coronaviruspandemie die arbeitsfreie Zeit von bislang einer Woche für die Menschen in seinem Land um einen Monat verlängert. Bis 30. April bleibe der Zustand wegen der anhaltenden Gefahr erhalten, sagte Putin am Donnerstag. Bei seiner zweiten Fernsehansprache zur Pandemie betonte er, dass die Lage im flächenmäßig größten Land der Erde ernst sei. Die Situation hatte sich in den vergangenen Tagen dort verschärft. Offiziell hatte Russland am Donnerstag mehr als 3.500 mit dem Coronavirus Infizierte, die meisten davon in Moskau. 30 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit Covid-19. Die russische Führung hatte zuletzt betont, dass die Rettung von Menschenleben wichtiger sei als die großen wirtschaftlichen Schäden durch die Krise. (dpa/jW)