Instex-Handel: Iran reagiert verhalten

Teheran. Die iranische Regierung reagiert verhalten auf die erstmalige Nutzung des EU-Abwicklungsmechanismus »Instex«: »Wenn die Ausfuhr von Medikamenten und medizinischen Geräten nicht sanktioniert war und ist, warum soll das dann nun über Instex laufen«, fragte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianusch Dschahanpur, am Mittwoch auf Twitter. Das Auswärtige Amt hatte am Dienstag in Berlin erklärt, mit dieser ersten Transaktion sei die Ausfuhr medizinischer Güter aus Europa in den Iran ermöglicht worden. (dpa/jW)