Chicago. Die US-Fluggesellschaft American Airlines will Staatshilfe in Höhe von bis zu zwölf Milliarden Dollar beantragen, um in den nächsten sechs Monaten keine unplanmäßigen Entlassungen oder Gehaltskürzungen vornehmen zu müssen, informierten Geschäftsführer Doug Parker und Präsident Robert Isom am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung an die Mitarbeiter. (Reuters/jW)