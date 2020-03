IWF erwartet Rezession in Europa

Washington. Europas Wirtschaft steht nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen der Coronakrise in diesem Jahr eine schwere Rezession bevor. Das sei angesichts der weitgehenden Stillegung des öffentlichen Lebens inzwischen eine Gewissheit, schrieb der Direktor der IWF-Europa-Abteilung, Poul Thomsen, am Montag (Ortszeit) in einem Blogbeitrag. Für jeden Monat, in dem zahlreiche Branchen in den großen europäischen Volkswirtschaften weiterhin quasi stillstünden, würde die jährliche Wirtschaftsleistung um etwa drei Prozent niedriger ausfallen, schrieb er. (Reuters/jW)