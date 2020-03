Protest bei Krisengewinnler

Bebeto Matthews/AP Photo/dpa Die Beschäftigten fürchten um ihre Gesundheit – der Konzern reagiert mit Entlassung (New York, 30.3.)

Rund 60 Beschäftigte des Fulfillment-Zentrums von Amazon in New York City protestierten am Montag (Ortszeit) gegen die Arbeitsbedingungen im Lager des Konzerns. Sie forderten die Schließung und Desinfizierung des Gebäudes, nachdem ein Angestellter vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Inzwischen soll es dort weitere Infektionsfälle geben.

Nach der Protestaktion wurde deren Organisator, Christian Smalls, von Amazon entlassen. Smalls hatte im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben, dass sich Tausende Angestellte in den Gebäuden des Onlineriesen mit dem Coronavirus anstecken würden.

Amazon bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als »irreführend« und beteuerte, die Unternehmensführung habe »extreme« Maßnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiter vor der Pandemie getroffen. Smalls hingegen betonte auf Twitter, dass »das Unternehmen gegen seine eigenen Sicherheitsrichtlinien verstoßen« habe. Als Beleg stellte er Kurzvideos ins Netz, die seinen Angaben zufolge Beschäftigte im Pausenraum bei Amazon zeigen – Schutzmaßnahmen, wie von der Konzernleitung behauptet, sind auf den Bildern nicht zu erkennen.

Die Entlassung von Smalls begründete Amazon mit dessen Teilnahme an dem Protest in New York, obwohl das Unternehmen ihn zu häuslicher Quarantäne aufgefordert hatte. Dieser Version widerspricht der Betroffene gleichfalls auf Twitter. Er sei nicht in Quarantäne, sondern vor und nach dem Protest an seinem Arbeitsplatz gewesen.

Während im Zuge der Coronaviruspandemie die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert, Soloselbständige im Kunst- und Kulturbereich, kleine und mittelständische Unternehmen akut um ihre ökonomische Existenz ringen und Megakonzerne erhebliche Umsatz- und Gewinneinbrüche verzeichnen, scheint einem das alles nichts anhaben zu können: Amazon. Zu Beginn der Coronakrise im Februar hatte Konzernchef Jeffrey Bezos noch rund 18 Milliarden US-Dollar verloren, hieß es jüngst auf dem Portal ­amazon-watchblog.de. Seit den weltweit eingeführten Ausgangsbeschränkungen befindet sich das Unternehmen im Höhenflug. Binnen zehn Tagen hat Amazon demnach über 100 Milliarden US-Dollar an Wert zugelegt, Bezos konnte sein Privatkonto um zusätzliche zehn Milliarden Dollar auffüllen.

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James nannte unterdessen das Vorgehen Amazons gegen seinen geschassten Mitarbeiter Smalls »schändlich«. Sie kündigte die Prüfung rechtlicher Schritte an. Laut einem Bericht des Senders NBC forderten Amazon-Angestellte auch in zwei Lagern im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien die Schließung der Arbeitsräume für zwei Wochen. In der Zeit sollen die Anlagen desinfiziert und die Angestellten auf das Virus getestet werden. Proteste und Arbeitsniederlegungen gab es überdies beim US-Onlinehändler Instacart. (AFP/dpa/jW)