Dingwall. Der schottische Fußballerstligist Ross County sorgt sich in der Coronaviruspandemie besonders um seine älteren Anhänger. Am Wochenende riefen deshalb Trainer Steven Ferguson und Spieler ältere Dauerkartenbesitzer an. Sie fragten nach, ob gesundheitlich alles in Ordnung sei, man helfen könne, oder unterhielten sich einfach nur für ein paar Minuten mit den Anhängern. Das berichteten mehrere Fans am Samstag auf Twitter. In Großbritannien gelten erst seit Ende der Woche strenge Ausgangsbeschränkungen. Ross County, der Club aus der Kleinstadt Dingwall, ist derzeit Zehnter der zwölf Vereine umfassenden Premier League und hatte zuletzt am 8. März gespielt. (dpa/jW)