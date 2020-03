Gouverneur bei Anschlag in Somalia getötet

Mogadischu. Bei einem Selbstmordanschlag in Somalia ist der Gouverneur der Region Nugaal getötet worden. Abdisalaan Hassan Hersi sei nach dem Anschlag in der Region Puntland seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, hieß es am Montag aus Polizei- und Krankenhauskreisen. Die dschihadistische Al-Schabab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. (AFP/jW)