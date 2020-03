Qatar Airways braucht bald Staatsgeld

Dubai. Qatar Airways könnte bald das Geld ausgehen, wie Unternehmenschef Akbar Al-Baker der Nachrichtenagentur Reuters laut deren Meldung vom Sonntag sagte. »Unser Cash reicht, um eine sehr kurze Zeit zu überbrücken.« Irgendwann müsse man den (namensgebenden) Eigentümer Katar um Unterstützung bitten.

Unterdessen will die dem Emirat gehördende Fluggesellschaft solange wie nötig weiterfliegen, um Reisende in ihre Heimatländer zurückzubringen, ergänzte der Firmenchef. Vom 29. März bis zum 11. April seien 1.800 Flüge geplant, hieß es in einer Mitteilung der Airline. Weniger als die Hälfte der Flotte von 250 Flugzeugen sei in Betrieb. (Reuters/jW)