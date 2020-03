jW

Neue Währung

Zu jW vom 26.3.: »Klopapierabsatz um 211 Prozent gestiegen«

Es mag schon stimmen, dass Toilettenpapier einen solch hohen Absatz hat. Wann immer ich zum Beispiel in den Konsum oder in einen Discounter gehe, finde ich keine einzige Rolle mehr. Die Regale sind leergefegt. Kann es sein, dass das Klopapier (wie einst Zigarettenstangen nach dem Zweiten Weltkrieg) zur zweiten Währung wird? Klopapier deswegen, weil a) die Lage beschi… ist und b) die Welt am A…?

Joán Ujházy, per E-Mail

Höhere Gewalt

Zu jW vom 20.3.: »Virus bremst Kriegstreiber«

Das Coronavirus ist dabei, in allen Staaten der Welt einen bisher nie gekannten Ausnahmezustand zu schaffen. Die Macht der Pandemie erwies sich als stärker als alle bis ins Detail vorgeplanten Aktionen und Maßnahmen von Militär und Politikern von USA und NATO – sie zwang zum Abbruch des Russland provozierenden Großmanövers »Defender 2020«. Wenn man so will: Höhere Gewalt bewirkte in diesem Fall letztlich die Rückbesinnung auf ein gewisses Maß an militärischer Vernunft, in deren Konsequenz vorerst für dieses Jahr das militärische Zündeln unmittelbar an der russischen Westgrenze unterlassen werden soll – bisher aber leider nicht entsprechende Planungen für die kommenden Jahre, die auf einer grundsätzlichen Fortführung der alten gefahrvollen Konfrontationspolitik des Westens gegenüber Russland fußen. Die Hoffnung auf eine grundlegende Wende zu mehr politischer Vernunft in den internationalen Beziehungen zwischen Ost und West als Konsequenz eines Erkenntnisprozesses in den politischen Eliten der westlichen Welt in Richtung friedlicher Koexistenz muss wohl weiterhin auf Sparflamme flackern. Schade, dass die Friedensbewegten (…) zur Zeit keinen grundsätzlichen Politikwechsel herbeizuführen in der Lage sind. Aber wer weiß, ob die heute überhaupt noch nicht absehbaren Konsequenzen der über uns gekommenen höheren Pandemiegewalt vielleicht nicht doch Wege zu unerwarteten Umbrüchen in Politik, Staat und Gesellschaft eröffnen? Wenn ja, dann bitte im Sinne einer friedlichen Koexistenz, von mehr Toleranz und mitmenschlicher Solidarität.

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Tödlicher Lifestyle

Zu jW vom 21./22.3.: »Prüfungskommission des Tages: Kanzleramt«

Alles, was in diesem Artikel von Reinhard Lauterbach steht, stimmt. Doch in einer linksradikalen Tageszeitung darf nicht fehlen, was in allen anderen Medien unterschlagen wird (…): Die Coronavirusepidemie hat sich unter anderem auch deshalb so schnell ausgebreitet, weil eine Minderheit steuerbefreit fliegt, fliegt und fliegt (…). Beinahe alle im Westen machen mit. Es gehört zu den bürgerlichen Machtmechanismen, jede Kritik am »Western Lifestyle« sofort zu verhöhnen. Da finden sich Linke plötzlich im Einklang mit neoliberalen Comedians wie Dieter Nuhr. Eine sozialistische Gesellschaft wird nie entstehen, wenn viele Millionen Menschen noch länger darüber hinwegsehen, dass der kapitalistische Westen auf Kosten der großen Mehrheit der Menschheit lebt. Linke fast genauso wie alle anderen. (…) Um 1970 flogen noch lange nicht so viele Menschen im Westen wie heute. Der weitaus größte Teil der Weltbevölkerung ist bis heute noch niemals geflogen und kennt keine Kurzurlaube 12.000 Kilometer weit weg. Ohne westlichen Luxustourismus wären viele Länder erst einmal vom Coronavirus verschont geblieben. (…) Es würden weit, weit weniger Menschen sterben. Dann würden auch in Italien (…) mehr Menschen überleben. Es geht nicht nur um (…) zur Schließung gezwungene Krankenhäuser, sondern auch um westlichen Lifestyle, der das Unsolidarischste ist, was man sich denken kann. Austerität tötet. Western Lifestyle tötet auch.

Georg Fries, Hamburg

Teil der Gesellschaft

Zu jW vom 26.3.: »Virale Zeiten«

Wozu jetzt diese nörgeligen Verschwörungstheorien? Weil auch die freien westlichen Wertemenschen, die normalerweise jeden Krieg, jede Blockade, jede Hungersnot bequem am Bildschirm verfolgen können, diesmal selbst betroffen sind und – unerhört! – plötzlich selbst Einschränkungen hinnehmen müssen, die sie seit Jahrzehnten bei anderen Völkern gleichmütig zur Kenntnis nehmen? Weil in der Entschleunigung vielleicht sogar kritische Gedanken zu unserem Wirtschaftssystem und der Allmacht der Konzerne kommen könnten? Was wäre schlecht daran? Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, man sollte die Füße auch mal stillhalten und akzeptieren können, dass auch Soldaten Teil dieser Gesellschaft sind und ihr in einer Krise beizustehen haben. Das politische Personal müssten wir allerdings scharf im Blick behalten, aber nicht alles und jeden, das/der uns nicht gefällt.

Klaus Landahl (Onlinekommentar)

Gesundheit statt Rüstung

Zu jW vom 26.3.: »Nutznießer der Krise«

Die Forderung muss lauten: Gesundheit statt Rüstung. Wenn am Ende die Rechnung für »Corona« präsentiert wird, muss Schluss sein mit zwei Prozent Bruttoinlandsprodukt für Panzer und Soldaten und teure Kolonialabenteuer. Die sogenannte Bundeswehr ist keine humanitäre Organisation, deren medizinische Bereiche sind auf Kampf getrimmt, zivile Hilfe ist bestenfalls improvisierter Notnagel für fehlende Ressourcen im Gesundheitswesen. Dieses muss personell und strukturell auf einen solchen Stand gebracht werden, dass man im Notfall nicht auf militärische Pseudohilfe angewiesen ist.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)

Weniger ist mehr

Zu jW vom 26.3.: »Wovon gesprochen wird«

Eine Bertelsmann-Stiftung weniger, eine Bundeswehr weniger, ein Facebook weniger, ein Microsoft weniger – die Liste ist beliebig verlängerbar. Was würde uns fehlen? Vorschlag an die jW-Redaktion: zu Einträgen in eine Liste der überflüssigsten Produkte, Firmen, Tätigkeiten etc. auffordern und diese online stellen. Positivliste? Was sollten wir alles tun/haben, was nicht (oder zuwenig) da ist?

Heinrich Hopfmüller, per E-Mail