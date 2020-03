Fonds verlagern Vermögen in Bargeld

London. Fondsgesellschaften legen ihr Vermögen angesichts des Auf und Abs an den weltweiten Börsen wegen der Coronaviruspandemie zunehmend in Bargeld an. In der Woche bis Mittwoch seien mit 234,6 Milliarden US-Dollar so viele Mittel in Bargeldfonds geflossen wie nie zuvor, wie laut Reuters-Bericht vom Freitag aus Daten der Bank of America hervorgehe. Zudem sei mit 109 Milliarden Dollar eine Rekordsumme aus Anleihefonds abgezogen worden. (Reuters/jW)