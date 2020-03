Protest gegen Mietenwahnsinn

Im Aufruf zu einer Fenster- und Onlinedemonstration am »Housing Action Day« am Sonnabend heißt es:

Das »Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« hat vor dem Hintergrund der Coronaviruspandemie die geplanten Großdemonstrationen zum »Housing Action Day« am 28. März verschoben. Statt mit Zehntausenden Menschen europaweit gegen hohe Mieten, Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit und für eine solidarische und ökologische Stadtentwicklung auf der Straße zu sein, hat das Bündnis zu einer Fenster- und Onlinedemonstration aufgerufen.

»Die ›Coronakrise‹ verschärft die Wohnungskrise. Unsere Solidarität und unser Kampf für das Recht auf eine Stadt, in der alle gut und sicher wohnen können, sind wichtiger denn je«, sagt Kalle Gerigk aus Köln – einer der Sprecher des bundesweiten Bündnisses. »Wir können wegen der Coronapandemie nicht mit vielen Menschen auf die Straße gehen. Deshalb rufen wir auf, von der eigenen Wohnung aus den Protest sichtbar und hörbar in die Nachbarschaft, in die Stadt und in die Welt zu tragen.«

Das Aktionsbündnis ruft dazu auf, am 28. März Plakate und Transparente vor die Fenster zu hängen und ab 18 Uhr für zehn Minuten mit Töpfen und Deckeln zu scheppern oder auf andere Art Lärm zu machen. »Zusammen mit unseren europäischen Bündnispartnern werden wir am Housing Action Day Krach schlagen und unseren Forderungen und unserer Solidarität mit den von der Coronaviruskrise besonders Gebeutelten Nachdruck verleihen«, kündigt Christina Zeh vom Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn an. »Das Wohnungsthema ist existentiell. Menschen ohne festen Wohnsitz brauchen jetzt schnell ein Dach über dem Kopf und Zugang zu Sanitäranlagen, um sich vor dem Virus schützen zu können. Hier bieten sich leerstehende Hotels und Wohnungen an. Wir brauchen Wohnungen für alle und die sofortige Auflösung von Sammelunterkünften, ›Anker-Zentren‹ oder sonstigen Lagern! Zwangsräumungen müssen abgeschafft werden!«

Die Aktivisten rufen dazu auf, die vielen kleinen Aktionen zu fotografieren, zu filmen und in den »sozialen Medien« zu posten unter den Hashtags: #HousingActionDay2020 #Mietenwahnsinn ­#togetheragainstcorona.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, forderte am Freitag einen allgemeinen Abschiebestopp:

Angesichts der Coronaviruskrise brauchen wir jetzt dringend einen allgemeinen Abschiebestopp. Das Menschenrecht auf Gesundheit ist unteilbar, deswegen sind Abschiebungen unverantwortlicher denn je. In einer Zeit, in der das gesellschaftliche Leben stillsteht, die Menschen zu Hause bleiben sollen, sich alle Ressourcen auf die Eindämmung der Pandemie konzentrieren, noch Geld und Personal für Abschiebungen zu verschwenden, ist schier unfassbar. Besonders deutlich wird das im Fall der geplanten Abschiebung zweier Frauen nach Iran, die die Bundespolizei für kommende Woche angesetzt hat. Iran ist ein »Corona«-Hochrisikogebiet – wer jetzt dorthin abschiebt, setzt die Gesundheit der Betroffenen aufs Spiel. Allseits wird die internationale Solidarität im Kampf gegen die Coronaviruspandemie beschworen. Will das Bundesinnenministerium da ausscheren und das Signal aussenden, der Kampf gegen Flüchtlinge sei wichtiger? Das wäre ein Armutszeugnis. Ein allgemeiner Abschiebestopp ist das Gebot der Stunde.