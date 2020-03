Österreich erschwert Zugang zu Asyl

Wien. Angesichts der Coronaviruspandemie hat Österreich die Einreise von Asylbewerbern durch extrem hohe Hürden praktisch gestoppt. »Aufgrund der Coronaepidemie wird Asylwerbern die Einreise verweigert, wenn sie kein gültiges Gesundheitszeugnis vorweisen können«, bestätigte der Generalsekretär des Innenministeriums, Helmut Tomac, am Freitag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Zuvor hatte die Kronenzeitung darüber berichtet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Vormittag in einer Pressekonferenz erklärt, zuletzt hätten nur mehr einige wenige Flüchtlinge Asyl beantragt. (dpa/jW)