Machtkampf in Kiew

Alexey Pavlishak/Reuters Die Coronaviruspandemie macht auch vor der ukrainischen High Society nicht halt

Wegen der Coronaviruspandemie hat die Ukraine ihre Grenzen mit Beginn des heutigen Tages vollständig abgeriegelt. Nicht einmal Staatsbürger des Landes werden noch reingelassen. An den Grenzen, insbesondere zu Polen, bildeten sich erneut lange Schlangen von Ukrainern, die noch in letzter Minute zurückkehren wollten. Präsident Wolodimir Selenskij sicherte denjenigen seiner Landsleute, die freiwillig oder notgedrungen im Ausland bleiben, die Unterstützung der ukrainischen Konsulate zu. Niemand werde vergessen, so Selenskij; aber er habe angesichts der Epidemie zugunsten der Gesundheit von 40 Millionen Ukrainern im Land entscheiden müssen.

Das Virus macht aber auch vor der ukrainischen High Society nicht halt: Mindestens fünf Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei »Diener des Volkes« sind samt Lebensabschnittsgefährtinnen kurz vor der Grenzschließung infiziert aus dem Winterurlaub im französischen Skiressort Courchevel zurückgekehrt. Das könnte unerwartete politische Konsequenzen haben. Denn jetzt müssten sich alle Parlamentskollegen, die mit den Rückkehrern Kontakt hatten, in die Quarantäne zurückziehen. Damit steht auch eine wichtige Abstimmung in Frage.

Auf der Tagesordnung des Parlaments steht am Sonnabend neben diversen »Anti-Coronaviruspandemie-Gesetzen« eine stark diskutierte Vorlage: das generell nur als »Lex Kolomojskij« bezeichnete Gesetz zu den Bedingungen der Restrukturierung von Banken. Sein einziger Zweck ist es, die Rückübertragung der 2016 durch die ukrainische Nationalbank verstaatlichten »Privatbank« der beiden Oligarchen Igor Kolomojskij und Oleg Bogoljubow an die früheren Eigentümer zu verhindern. Kolomojskij klagt vor ukrainischen und internationalen Gerichten gegen die Nationalbank, und Juristen schließen einen Erfolg nicht aus.

Der von der Regierungspartei eingebrachte Entwurf sieht vor, dass Entscheidungen der Nationalbank zur Verstaatlichung von Geldinstituten unwiderruflich sein sollen und gerichtlich nicht angefochten werden können. Um die Sache halbwegs rechtsstaatlich aussehen zu lassen, wird explizit jedoch lediglich die Rückübertragung in natura verboten; die Zahlung eines Schadenersatzes ist nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Diese ist allerdings an so viele Bedingungen geknüpft, dass selbst ein so einflussreicher Mann wie Kolomojskij sie nach Einschätzung ukrainischer Medien kaum jemals wird erfüllen können. Ein Einwand bleibt freilich noch: das jedem bürgerlichen Rechtsstaat heilige Rückwirkungsverbot.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist eine der Vorbedingungen dafür, dass der Internationale Währungsfonds sich bereit findet, der Ukraine eine frische Kreditlinie zur Verfügung zu stellen. Denn die Sanierung der »Privatbank« nach ihrer Verstaatlichung war 2016 mit Geld des IWF finanziert worden. Jetzt braucht die Ukraine dringend frisches Geld aus Washington, weil sie im zweiten Quartal Auslandsanleihen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar zurückzahlen muss.

Das Problem ist, dass etwa 40 Personen in der Regierungsfraktion »Diener des Volkes« als Diener Kolomojskijs gelten. Sollten sie sich querstellen, ist die Mehrheit für das Gesetz fraglich, zumal sich etliche Abgeordnete in Quarantäne begeben haben. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass das Parlament das Quorum zur Beschlussfähigkeit verfehlt – wegen der Pandemie oder in Ausnutzung ihrer Begleiterscheinungen.