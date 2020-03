Staat haftet für Verluste

Christian Charisius/dpa Die Deutsche Bahn soll in der Krise für Billiganbieter wie »Flixtrain« geradestehen

In Zeiten von Pandemie und Weltwirtschaftskrise zeigt sich erneut, dass die jahrzehntelange Politik der Bahnprivatisierung gescheitert ist und auch der Eisenbahnbereich voll von der Krise erfasst wird. Dies verdeutlicht ein Blick nach Großbritannien, wo in den 1990er Jahren die konservative Regierung die alte Staatsbahn British Rail filetiert und die Einzelteile privatisiert hatte. Es war der Auftakt für eine europaweite Welle der Privatisierungen und der Liberalisierung, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich weit reichte.

Anfang dieser Woche musste der britische Premier Boris Johnson auf seine Weise eingestehen, dass die Regierung 25 Jahre nach der Zerschlagung und Privatisierung von British Rail vor einem Scherbenhaufen steht. FAZ und Welt berichteten überhastet und unkorrekt von einer »Wiederverstaatlichung« der britischen Eisenbahnen durch die Regierung sowie der Umsetzung einer Forderung von Gewerkschaftern und Labour Party. Bei näherer Betrachtung wurden die Privatbahnen jedoch nicht aufgekauft oder gar enteignet, sondern in einem durch die Krise erzwungenen Akt und faktisch in ihrem Interesse an die Leine gelegt. »Dies ist keine Verstaatlichung, sondern eine massive staatliche Subventionierung privater Konzerne. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert«, sagte der Journalist Rob Sewell aus London am Freitag gegenüber jW.

Tatsächlich hat das Verkehrsministerium die bisherigen Franchise-Vereinbarungen mit privaten Bahnen über ihre Verkehrsleistungen suspendiert. Gleichzeitig wurde mit ihnen eine »Notfallvereinbarung« abgeschlossen. Demnach sollen sie für die kommenden sechs Monate den Personenverkehr weiterbetreiben. Einnahmen und Kosten der Unternehmen gehen auf den Staat über, sie erhalten öffentliche Subventionen, eine sogenannte Managementgebühr.

Die maßgeblichen britischen Privatbahnen sind angesichts der Coronaviruspandemie und der Wirtschaftskrise ins Trudeln geraten. Da viele Menschen zu Hause blieben und Touristenströme schlagartig versiegten, rutschten Umsätze und Aktienkurse über Nacht in den Keller. Und weil er nicht zulassen konnte, dass insolvente Bahnen den Betrieb ganz einstellen und so die Infrastruktur teilweise kollabiert, sah sich Premier Johnson zum Eingreifen gezwungen.

»Die gleichen Zusagen, die die Regierung den privaten Betreibern gegeben hat, müssen auch für die Beschäftigten gelten. Ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und ihr Lebensunterhalt müssen erste Priorität haben«, fordert Generalsekretär Michael Cash von der Transportgewerkschaft RMT. Arbeitsplätze, Löhne und Renten müssten für alle gesichert werden, so der Gewerkschafter. »Der reduzierte Bahnbetrieb muss auf eine Rückkehr zur Normalität vorbereitet sein. Dazu werden die Kenntnisse aller Beschäftigten gebraucht«, betonte Cash.

Könnten nun solche Eingriffe wie in Großbritannien auch in der BRD bevorstehen? Eine nicht ganz aus der Luft gegriffene Frage. Denn hierzulande haben inzwischen im Regional- und im Güterverkehr private Bahnen der großen Deutschen Bahn AG (DB) rund 40 Prozent Marktanteil entrissen. Ein Börsengang der DB wurde aufgrund der letzten Wirtschaftskrise im Oktober 2008 in letzter Minute gestoppt. So ist die DB bis heute eine Aktiengesellschaft im Bundesbesitz. Viele sind froh darüber, weil der DB vorerst mögliche Übernahmeschlachten erspart bleiben.

Einen Vorgeschmack darauf, dass auch deutsche Privatbahnen ins Trudeln geraten könnten, lieferte jüngst eine Meldung von Flixtrain und DB. Flixtrain stellt bis Ende April den Verkehr von Fernzügen ein und scheitert damit in der ersten großen Bewährungsprobe. Wer bereits ein Flixtrain-Ticket gebucht hat, kann damit nun auch DB-Züge nutzen. Auch bei der Konzernschwester Flixbus ruht der Verkehr. Dabei dürfte weniger die Sorge um die Gesundheit der Beschäftigten in den Subunternehmen, sondern vielmehr die Sorge um schrumpfende Einnahmen und Profite durch Fahrgastausfall ausschlaggebend sein – ein Hinweis darauf, dass das Eisenbahngeschäft langfristig angelegt ist und kurzfristige Renditeerwartungen kontraproduktiv wirken. Wie die aktuellen Rückgänge nun bei anderen deutschen Privatbahnen im Regional- und Güterverkehr durchschlagen, bleibt abzuwarten. Einige der 450 Bahngesellschaften, 130 Verleihfirmen und 140 Ausbildungsschulen für Lokführer könnten durchaus bald ins Wanken geraten.

Die DB mit rund 200.000 inländischen Beschäftigten hält den Betrieb mit Zügen und Bussen aufrecht, hat aber nach eigenen Angaben kurzfristig den Fahrplan für die Fernzüge um etwa ein Viertel reduziert. Die Bahnmanager rechnen für 2020 mit sinkenden Fahrgastzahlen und Einnahmen. Mit den Gewerkschaften EVG und GDL haben sie jüngst den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen vereinbart. Wer bis Ostern kurzfristig Kinder betreuen muss, kann dafür ohne Lohnverlust bis zu 15 Tage zu Hause bleiben. Während die Lokführergewerkschaft GDL eine weitere Reduzierung des Verkehrsangebots für die Dauer der Krise anregt, fordert die DGB-Gewerkschaft EVG, dass der Bund als Eigentümer die Einnahmeverluste ausgleicht.