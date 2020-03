Klinik Niederlausitz vor Privatisierung

Berlin. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat sich in einem Brief an den Landrat und an die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz gegen eine Teilprivatisierung des kreiseigenen Krankenhauses, der Klinikum Niederlausitz GmbH, ausgesprochen. Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Der Kreistag habe am 27. Februar in einer nichtöffentlichen Sitzung die Einleitung eines Interessenbekundungsverfahrens zum Verkauf von Gesellschaftsanteilen des Klinikums beschlossen. Verdi fordert, dass das Interessenbekundungsverfahren ausgesetzt werde. »Die Krankenhäuser dürfen nicht zum Markt für Spekulanten und börsennotierte Unternehmen werden«, sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär in Südbrandenburg, Ralf Franke. (jW)