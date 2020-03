Idrees Mohammed/Reuters

In Indien, dem mit 1,3 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, gilt seit Dienstag um Mitternacht (Ortszeit) in Reaktion auf die Coronaviruspandemie ein landesweites Ausgangsverbot für 21 Tage. Wie Bilder in den »sozialen Medien« zeigen, wird die Umsetzung der »physischen Distanz« von den Einwohnern im Kleinen wie Großen vorbildlich umgesetzt. In der Stadt Vijayawada im Bundesstaat Andhra Pradesh wurde ein Stadion (Foto) so umfunktioniert, dass der Einkauf von Lebensmitteln mit dem notwendigen Abstand auf einem Markt unter freiem Himmel möglich ist. (jW)