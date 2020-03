Made in Europe

AK 49 via twitter

In der Nacht zum 26. März 2015 begann die von Saudi-Arabien angeführte Militäroffensive im Jemen. Seitdem herrscht am Golf von Aden ein blutiger Krieg – mit Folgen, die von den Vereinten Nationen als »schlimmste menschengemachte humanitäre Katastrophe« bezeichnet werden. Fünf Jahre nach Kriegsbeginn hat ein breites NGO-Bündnis aus zehn europäischen Ländern am Mittwoch zu einem digitalen Protesttag aufgerufen (Foto). Gefordert wird ein EU-weites Verbot von Waffenexporten an alle Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition. (jW)

urgewald.org/Jemen