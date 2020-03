EU will Aufnahme neuer Beitrittsgespräche

Brüssel. Die EU will Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen. Darauf einigten sich die Europaminister der 27 EU-Staaten am Dienstag in einer Videoschalte, wie der deutsche Europastaatsminister Michael Roth auf Twitter bestätigte. Weil die EU-Staaten in derlei Videokonferenzen jedoch keine formellen Entscheidungen treffen können, müssen nun noch die nationalen Regierungen im schriftlichen Verfahren zustimmen. Im Oktober war dieser Schritt unter anderem am Widerstand Frankreichs gescheitert. (dpa/jW)