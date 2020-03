Tokio. Gastgeber Japan rückt von Olympischen Spielen im Sommer ab. »Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen«, sagte Toshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees von Tokio, am Montag auf einer Pressekonferenz. Dennoch soll der Fackellauf in Fukushima am Donnerstag wie geplant beginnen. Japans Premierminister Shinzo Abe zögere allerdings, an der Zeremonie teilzunehmen, so Mori. Der Regierungschef sieht die Welt derzeit nicht in der Verfassung für Olympia. »Wir müssen über eine Verschiebung entscheiden«, sagte Abe am Montag vor dem Parlament in Tokio. Das Internationale Olympische Komitee hatte am Sonntag eine Entscheidung innerhalb der kommenden vier Wochen angekündigt. Zur Präsentation der olympischen Fackel in einem goldenen Kessel waren am Sonnabend mehr als 50.000 Japaner zum Bahnhof in Sendai gekommen. (dpa/sid/jW)