Pompeo zu Gesprächen in Afghanistan

Kabul. US-Außenminister Michael Pompeo ist trotz der Corona­viruspandemie zu Gesprächen nach Afghanistan gereist. Am Montag war er zunächst in der US-Botschaft in Kabul, später wollte er Präsident Aschraf Ghani treffen, wie ein Regierungssprecher der Deutschen Presseagentur sagte. Am Vortag hatten Vertreter der afghanischen Regierung und der

aufständischen Taliban in einer Videokonferenz zwei Stunden über einen geplanten Gefangenenaustausch unter Vermittlung der USA und Katars diskutiert. (dpa/jW)