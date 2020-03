Siemens präsentiert neuen Chef

München. Siemens baut seine Konzernspitze und die Führung der zum Börsengang anstehenden Tochter Energy um. Konzernchef Josef Käser wird sukzessive an seinen Stellvertreter Roland Busch übergeben, wie das Unternehmen am Donnerstag abend mitteilte. Spätestens zur Hauptversammlung am 3. Februar 2021 soll der Wechsel vollzogen sein. Käser ist seit August 2013 Siemens-Chef. (dpa/jW)