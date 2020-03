Kampf gegen Sanktionen

Omar Sanadiki/Reuters Maßnahmen gegen Covid-19: Medizinisches Personal in einem Krankenhaus in Damaskus am Donnerstag

Syrien und der Iran haben in den vergangenen Tagen wiederholt die USA und die Europäische Union aufgefordert, die einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen ihre Länder aufzuheben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait haben unterdessen begonnen, die ersten Hilfslieferungen in den Iran zu schicken.

»Ab morgen werde ich eine Gesichtsmaske und Handschuhe tragen«, erklärt Hussam gegenüber jW. Er arbeitet in Damaskus in einem kleinen Hotel. »Täglich habe ich mit so vielen Gästen zu tun, gebe Ihnen die Schlüssel und nehme sie zurück. Nehme ihr Geld, lade ihre Handys auf, helfe mit ihrem Gepäck.« Seine Familie achte auf die Anordnungen der Regierung und verfolge die Informationen aus aller Welt, fährt der 60jährige fort. Die meisten Hotelgäste seien aus den ländlichen Gebieten in Deir Al-Sor, Hasaka oder Kamischli und schlecht gebildet: »Sie verstehen den Ernst der Lage nicht.«

Offiziell gibt es in Syrien keine Infektionen mit dem Coronavirus. Das bestätigte auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem syrischen Gesundheitsminister Nisar Jasigi. Die bisher ergriffenen Schutzmaßnahmen seien gut, so WHO-Vertreterin Nima Said Abid. Das Referenzlabor des syrischen Gesundheitsministeriums sei in der Lage, eine Infektion mit dem Coronavirus festzustellen. Es fehle allerdings insgesamt an Tests und Labors.

Damaskus hat die Sicherheitsvorkehrungen weiter verschärft. Schulen und Universitäten, Parks, Cafés, Restaurants und Internetcafés wurden geschlossen, ab Sonntag wird das Transportministerium landesweit die Arbeit einstellen. Bei Al-Dweir wurde ein Quarantänezentrum eingerichtet. Am Freitag erklärte das Innenministerium, dass bestimmte Ausländer für zwei Monate nicht mehr einreisen dürften. Betroffen sind demnach China, Italien, Iran, Südkorea, Spanien, Deutschland, Frankreich, die USA, Japan, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland. Für arabische Reisende aus Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Ägypten, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, Tunesien und Marokko gilt ein einmonatiges Einreiseverbot.

Angesichts der Coronaviruspandemie müssten alle Sanktionen gegen Syrien sofort und bedingungslos aufgehoben werden, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Außenministeriums in Damaskus. Die einseitig verhängten Sanktionen verschärften die Lage und gefährdeten das Leben der Bevölkerung, besonders betroffen sei das Gesundheitswesen. Die USA und ihre Verbündeten, die an den Sanktionen festhielten, seien verantwortlich für jedes Opfer, das diese Pandemie fordere. Die »Weltgemeinschaft« müsse die völkerrechtswidrigen Maßnahmen stoppen.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte, eine Ausbreitung des Coronavirus im Norden Syriens könne ohne zusätzliche Hilfe zu einer kritischen Lage führen. Sollte das Coronavirus sich unter den Inlandsvertriebenen im Nordwesten Syriens ausbreiten, müsse man »fast schon mit einem Massensterben rechnen«, sagte Dirk Hegmanns, für Syrien zuständiger Direktor der von der Bundesregierung mitfinanzierten Welthungerhilfe, wie dpa am Mittwoch berichtete. »Da die russische Luftwaffe systematisch Klinken zerstört hat, gibt es dort keine Gesundheitsversorgung.«

Russland hat diese Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Bei einer Debatte im UN-Sicherheitsrat wies der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia Mitte Februar darauf hin, dass die Dschihadisten Krankenhäuser und Schulen in Waffenlager und Hauptquartiere umfunktioniert hätten. Westliche Botschafter und Medien nennen das eine »russisch-syrische Täuschungs- und Ablenkungsstrategie«.

Besonders betroffen von der Coronapandemie ist der Iran, wo derzeit das Neujahrsfest Nouroz gefeiert wird. 1.433 Personen sind bislang gestorben, wie das Gesundheitsministerium laut der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte. Die Zahl der Infizierten sei auf 19.644 gestiegen, 6.745 Personen hätten sich von der Krankheit erholt.

Öffentliche Einrichtungen, Moscheen und Parks, Schulen und Universitäten sind geschlossen, die Bevölkerung ist aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Der iranische Außenminister Dschawad Sarif hatte sich bereits am 12. März in einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres gewandt und ihn aufgefordert, alles zu tun, um die US-Sanktionen gegen Iran zu stoppen. Er bezeichnete diese als »Kampagne von wirtschaftlichem Terrorismus«, die es dem Iran zunehmend schwerer mache, Öl zu exportieren. Gleichzeitig sei es so gut wie unmöglich, Medikamente und medizinische Geräte zu importieren, die benötigt würden, um Coronaviruspatienten identifizieren und behandeln zu können, so Sarif.