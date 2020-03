Lufthansa will bei Beschäftigten sparen

Frankfurt am Main. Der Lufthansa-Konzern plant für zahlreiche Beschäftigte Kurzarbeit, will allerdings möglichst wenig Zuschuss zur Zahlung aus der Arbeitslosenversicherung leisten. Je weniger Zuschuss gezahlt werde, desto mehr Leute könnten an Bord bleiben, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag in Frankfurt am Main. Ziel sei, möglichst alle 140.000 Mitarbeiter auch nach der Krise weiterzubeschäftigen. In der BRD sei bereits Kurzarbeit für 31.000 Arbeitskräfte der Lufthansa AG beantragt, sagte Spohr. Möglich sei Kurzarbeit für den gesamten Arbeitsumfang über ein volles Jahr. Es liefen noch Gespräche mit den Gewerkschaften. (dpa/jW)