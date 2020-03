Proteste gegen spanische Monarchie

Madrid. Tausende Menschen haben in Spanien am späten Mittwoch abend gegen das Königshaus protestiert. Während König Felipe in seiner Residenz Palacio de la Zarzuela nordwestlich von Madrid vor die Kamera trat, um den Bürgern im Kampf gegen die Coronaviruskrise Mut zuzusprechen, gingen die Menschen im ganzen Land auf Balkone und an die Fenster, um auf Töpfe und Pfannen zu schlagen und zu rufen: »Corona Ciao!« Gemeint war dabei allerdings nicht das Virus, sondern die Krone. Befolgt wurde der Aufruf laut Medienberichten vor allem auch in Barcelona und ganz Katalonien, in Galicien, im Baskenland und auf ­Mallorca. (dpa/jW)