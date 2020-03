Keine neuen Infektionen innerhalb Chinas

Beijing. Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken in China zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Wie der Gesundheitsausschuss der Regierung in Beijing am Donnerstag mitteilte, wurde seit dem Vortag kein neuer Patient erfasst, der sich innerhalb der Volksrepublik infizierte. Dagegen wurden 34 Träger des Virus verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen. Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass das bereits bekannte Grippemedikament Favipiravir bei klinischen Tests in China eine gute Wirksamkeit gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 gezeigt hat. Ein chinesisches Pharmaunternehmen sei mit der Massenproduktion beauftragt worden, sagte Zhang Xinmin, Direktor des China National Center for Biotechnology Development, das ans Ministerium für Wissenschaft und Technologie angeschlossen ist, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. (Xinhua/AFP/jW)