Anstieg der Zahl von Elterngeldbeziehenden

Wiesbaden. Die Zahl der Elterngeldbeziehenden in der Bundesrepublik ist im vergangenen Jahr um zwei Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zu 2018 erhöhte sie sich um rund 36.000 auf etwa 1,865 Millionen. Rund 1,41 Millionen davon waren Frauen und etwa 456.000 davon Männer. Der Anstieg unter den männlichen Beziehern von Elterngeld fiel mit 5,3 Prozent deutlich stärker aus als der bei den Frauen mit plus 0,9 Prozent. (AFP/jW)