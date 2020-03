Geflüchtete Häftlinge in Brasilien teils gefasst

São Paulo. Nach den zahlreichen Gefängnisausbrüchen in Brasilien haben Einsatzkräfte Hunderte geflüchtete Häftlinge wieder gefasst. Mindestens 586 der entkommenen Häftlinge seien aufgegriffen worden, teilte die Gefängnisverwaltung des Bundesstaats São Paulo am Dienstag (Ortszeit) mit. Rund 800 Häftlinge befanden sich allerdings noch auf der Flucht. In drei Haftanstalten des Bundesstaats mit halboffenem Vollzug waren am Montag abend Aufstände ausgebrochen, nachdem die Behörden wegen der Coronaviruspandemie das Recht auf Freigang ausgesetzt hatten. Im Zuge der Meutereien flüchteten mindestens 1.375 Häftlinge. (AFP/jW)