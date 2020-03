Russland schließt wegen Infektionswelle Schulen

Moskau. Russland schließt wegen der Ansteckungsgefahr durch den neuartigen Coronavirus seine Schulen. Die Schüler werden vom kommenden Montag an drei Wochen lang in die verlängerten Frühlingsferien geschickt, sagte Bildungsminister Sergej Krawzow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Einige Schulen haben aber bereits geschlossen, um die Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Für Schüler solle die Möglichkeit bestehen, von zu Hause aus das Lernen fortzusetzen, erklärte der Minister. Für Kinder ohne Betreuungsmöglichkeit blieben die Schulen aber geöffnet, sagte Krawzow. (dpa/jW)