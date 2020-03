China: In Wuhan nur eine neue Infektion

Beijing. China hat am Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Den zweiten Tag in Folge habe es nur eine festgestellte neue Übertragung in der zentralen Stadt Wuhan gegeben, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Hinzu kämen zwölf neue Fälle, in denen das Virus aus dem Ausland nach China eingeschleppt worden sei. (AFP/jW)