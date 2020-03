Prozesse in Türkei wegen Pandemie verschoben

Istanbul. Der für den heutigen Donnerstag geplante Prozess gegen den inhaftierten Deutsch-Türken Enver Altayli ist wegen der Coronaviruskrise verschoben worden. Das neue Datum stehe noch nicht fest, sagte sein Anwalt Bora Toksoy gegenüber dpa am Mittwoch. Justizminister Abdülhamit Gül hatte am Montag erklärt, dass alle Gerichtsverhandlungen vorübergehend ausgesetzt werden mit Ausnahme von dringenden Fällen. Ob der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner und zehn weitere Angeklagte am 3. April abgehalten wird, war bis jW-Redaktionsschluss unklar. (dpa/jW)