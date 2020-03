Abtreibungen in Neuseeland straffrei

Wellington. Schwangerschaftsabbrüche sind in Neuseeland künftig nicht mehr strafbar. Das Parlament in Wellington verabschiedete am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz. Bislang galt Schwangerschaftsabbruch in Neuseeland gemäß einem Gesetz von 1961 als Straftat, Ärzten drohten bis zu 14 Jahre Gefängnis. Obwohl das Gesetz nie angewendet wurde und Frauen im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs keine Strafe drohte, betonte Gesundheitsminister Andrew Little die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Mit der neuen Regelung sei es für Frauen leichter, sich beraten und behandeln zu lassen. (AFP/jW)