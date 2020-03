Erstes Covid-19-Opfer südlich der Sahara

Ouagadougou. Burkina Faso hat am Mittwoch den ersten Todesfall nach einer Infektion durch das neuartige Coronaviurs in Subsaharaafrika gemeldet. Auf einer Intensivstation sei eine 62jährige Frau gestorben, die auch an Diabetes gelitten habe, sagte Professor Martial Ouedraogo, der in dem westafrikanischen Land den Kampf gegen die Ausbreitung des Virus koordiniert. In ganz Afrika wurden bis Mittwoch mittag 567 bestätigte Infektionsfälle und 15 Todesfälle gemeldet. Bislang gab es sechs Tote in Ägypten, fünf Tote in Algerien, zwei Tote in Marokko, einen Toten im Sudan. Die Weltgesundheitsorganisation hatte schon im Februar gewarnt, dass die Gesundheitssysteme der afrikanischen Staaten nicht ausreichend für die Bekämpfung des Erregers gewappnet seien.(AFP/jW)