Agrarlobby fordert Deregulierungen

Berlin. Mehrere Landwirtschaftsverbände fordern von der Bundesregierung diverse kurzfristige Deregulierungen während der Erntezeit. Die europaweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaviruspandemie hätten »deutliche Auswirkungen«, teilte der Deutsche Bauernverband (DBV) am Mittwoch mit. In einem Schreiben an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schlagen unter anderem der DBV, der Gesamtverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände und die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse längere Höchstarbeitszeiten sowie eine höhere Vergütung für geringfügig Entlohnte vor. Die Verbände baten die Regierung außerdem darum, die Anreise von ausländischen Erntehelfern sicherzustellen. (dpa/jW)