Thüringen: Hirte will CDU-Chef werden

Erfurt. Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, will neuer Landesvorsitzender der Thüringer CDU werden. Dies teilte Hirte nach Angaben der Thüringer Allgemeinen (Mittwochausgabe) am Dienstag abend dem Landesvorstand seiner Partei mit. Der 43jährige Bundestagsabgeordnete führt die Thüringer CDU bereits kommissarisch, da der ehemalige Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring am 2. März von seinen Ämtern zurückgetreten war. Hirte war am 8. Februar als Ostbeauftragter von Bundeskanzlerin Angela Merkel entlassen worden, nachdem er per Twitter dem mit Stimmen der AfD ins Amt gekommenen FDP-Politiker Thomas Kemmerich zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens gratuliert hatte. (AFP/jW)