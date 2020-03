ILO: 25 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr

Genf. Die Vereinten Nationen prognostizieren weltweit einen dramatischen Anstieg bei den Erwerbslosenzahlen. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronaviruspandemie drohe der Verlust von 25 Millionen Arbeitsplätzen, erklärte die Internationale Arbeitsorganisation (englisch ILO) UN-Agenturbei der Vorstellung eines neuen Berichts am Mittwoch in Genf. Eine koordinierte Reaktion könne zu einer »erheblichen Minimierung« dieser Zahl führen, betonte die UN-Sonderorganisation. Neben dem Anstieg bei der Arbeitslosigkeit erwartet die ILO zudem mehr Unterbeschäftigung und erhebliche Einkommensverluste. Beschäftigten weltweit drohen demnach allein in diesem Jahr Einbußen in Höhe von bis zu 3,4 Billionen Dollar (3,12 Billionen Euro). Die ILO rief die Regierungen dazu auf, Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen zu ergreifen und Arbeitsplätze zu sichern. (AFP/jW)