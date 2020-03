Brasilien: Hunderte Gefangene geflohen

São Paulo. Härtere Auflagen für Häftlinge wegen der Coronaviruspandemie haben in Brasilien zu einem Gefangenenaufstand geführt: Im Bundesstaat São Paulo sind laut brasilianischen Medienberichten am Montag abend (Ortszeit) Hunderte Gefangene aus verschiedenen Gefängnissen geflohen, nachdem die Behörden das Recht auf Freigang für Häftlinge im halboffenen Vollzug ausgesetzt hatten. Die Regionalregierung hatte den für Dienstag geplanten Freigang mit dem Argument verschoben, dass die »mehr als 34.000« betroffenen Gefangenen bei ihrer Rückkehr in die Gefängnisse das neuartige Coronavirus einschleppen und andere Insassen anstecken könnten. Brasilien hat bisher 230 Coronavirusinfektionen gemeldet, davon 152 im bevölkerungsreichsten Bundesstaat São Paulo. (AFP/jW)